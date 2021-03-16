Instagram запретил взрослым писать в директ детям

Так соцсеть намерена защитить подростков от нежелательного внимания со стороны «подозрительных» пользователей.

Instagram запретил взрослым писать в директ детям, которые на них не подписаны. Так соцсеть намерена защитить подростков от нежелательного внимания со стороны «подозрительных» пользователей, пишет Mash.

Теперь, если взрослый попробует заговорить с несовершеннолетним лично, то получит уведомление: не вариант.

Отмечается, что случаи с фейковым возрастом пользователей Instagram также учли — обновление будет полагаться в том числе на искусственный интеллект с машинным обучением.