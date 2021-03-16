Хозяин сгоревшего под Скопином дома опроверг историю о спасении его детей

Житель поселка Павелец-1 Скопинского района Андрей рассказал РЗН. инфо свою версию событий, которые произошли 11 марта.

Житель поселка Павелец-1 Скопинского района Андрей рассказал РЗН. инфо свою версию событий, которые произошли 11 марта.

По словам мужчины, он ушел на работу и оставил дома дочь и сына, входную дверь при этом не запирал, а закрыл только калитку. «У нас двери вообще всегда были открыты. А вот калитка да, примерзла», — сказал отец детей.

Он объяснил, что девочка зашла в котельную, увидела задымление и побежала за братом. Они надели куртки и вышли на улицу, где встретили Владимира — он проезжал мимо, заметил дым и перелез через забор, чтобы помочь. Мужчина перекинул мальчика с сестрой через забор, они отправились к соседке.

«Владимир действительно помог им перебраться, но никакое окно не разбивал», — подчеркнул Андрей.

Ранее Владимир рассказал свою версию истории.