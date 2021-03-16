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«Гемотест» поможет рязанцам проверить организм на риск тяжелого течения COVID-19
Лаборатория «Гемотест» разработала специальный комплекс анализов для тех рязанцев, кто еще не переболел коронавирусной инфекцией — «Риск тяжелого течения COVID-19». В него входят два исследован

Когда нужно больше уверенности в своем здоровье

Лаборатория «Гемотест» разработала специальный комплекс анализов для тех рязанцев, кто еще не переболел коронавирусной инфекцией — «Риск тяжелого течения COVID-19». В него входят два исследования.

COVID-19 протекает тяжелее при повышенной свертываемости крови и наличии сахарного диабета — такие сведения приводит Минздрав РФ и Всемирная организация здравоохранения. Руководствуясь этими данными, «Гемотест» включил в комплекс исследования для выявления нарушений системы свертываемости крови и преддиабета.

Гликированный гемоглобин — показатель, который подскажет, насколько часто уровень глюкозы в крови значительно превышал нормальные значения в течение трех месяцев до исследования. С помощью этих данных можно предупредить развитие сахарного диабета и заметить нарушение углеводного обмена.

Другая величина, помогающая оценить риск — МНО (международное нормализованное отношение). Она характеризует общее состояние свертывающей системы, риск развития тромбозов или кровотечений. Этот показатель применяют для общей оценки состояния системы свертывания крови.

Стоимость анализа — 630 рублей (Касимов — 590 рублей) без учета взятия биоматериала. Уточнить информацию о комплексе и узнать о правилах подготовки к исследованию можно на официальном сайте «Гемотеста» — получить результаты можно там же, в личном кабинете, либо на электронную почту. Если при заказе указать свой номер телефона, то на него придет бесплатное SMS-уведомление.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Адреса лабораторных отделений «Гемотест» в Рязани:

  • Народный бульвар, 9
  • Первомайский проспект, 37
  • Дзержинского, 73
  • Новоселов, 51
  • Пирогова, 8

В Рязанской области:

  • Касимов — Карла Маркса, 2а
  • Шилово — Советская, 11
  • Рыбное — Юбилейная, 5