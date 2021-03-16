«Гемотест» поможет рязанцам проверить организм на риск тяжелого течения COVID-19

Когда нужно больше уверенности в своем здоровье
Лаборатория «Гемотест» разработала специальный комплекс анализов для тех рязанцев, кто еще не переболел коронавирусной инфекцией — «Риск тяжелого течения COVID-19». В него входят два исследования.
COVID-19 протекает тяжелее при повышенной свертываемости крови и наличии сахарного диабета — такие сведения приводит Минздрав РФ и Всемирная организация здравоохранения. Руководствуясь этими данными, «Гемотест» включил в комплекс исследования для выявления нарушений системы свертываемости крови и преддиабета.
Гликированный гемоглобин — показатель, который подскажет, насколько часто уровень глюкозы в крови значительно превышал нормальные значения в течение трех месяцев до исследования. С помощью этих данных можно предупредить развитие сахарного диабета и заметить нарушение углеводного обмена.
Другая величина, помогающая оценить риск — МНО (международное нормализованное отношение). Она характеризует общее состояние свертывающей системы, риск развития тромбозов или кровотечений. Этот показатель применяют для общей оценки состояния системы свертывания крови.
Стоимость анализа — 630 рублей (Касимов — 590 рублей) без учета взятия биоматериала. Уточнить информацию о комплексе и узнать о правилах подготовки к исследованию можно на
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Адреса лабораторных отделений «Гемотест» в Рязани:
- Народный бульвар, 9
- Первомайский проспект, 37
- Дзержинского, 73
- Новоселов, 51
- Пирогова, 8
В Рязанской области:
- Касимов — Карла Маркса, 2а
- Шилово — Советская, 11
- Рыбное — Юбилейная, 5