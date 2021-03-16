Экс-префект Рязани Селиванов уволился из Центра градостроительного развития
Напомним, 30 июня 2019 года на 14-м километре дороги Ласково — Деулино Селиванов на Ford Explorer сбил 54-летнего мотоциклиста. Возбуждено уголовное дело.
Бывший префект Рязани Александр Селиванов покинул должность заместителя директора Центра градостроительного развития области. Об этом пишет Vidsboku.
Напомним, 30 июня 2019 года на 14-м километре дороги Ласково — Деулино Селиванов на Ford Explorer сбил 54-летнего мотоциклиста. Возбуждено уголовное дело.
Должность префекта Александр Селиванов покинул в январе 2020 года.