Житель Спасского района сжег дом родственницы

Причиной пожара стал поджог. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В селе Выжелес Спасского района сгорел жилой дом. Причиной пожара стал поджог, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

64-летняя хозяйка дома была в отъезде, в это время там проживала ее родственница. В день происшествия в гости зашел еще один родственник — 19-летним молодой человек. Когда женщина ушла в магазин, он поджег диван и убежал. Дом сгорел полностью.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК.