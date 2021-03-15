Жительница Дядькова чуть не погибла от рук зятя

В Дядькове 35-летний рязанец чуть не убил 59-летнюю тещу. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Дядькове 35-летний рязанец чуть не убил 59-летнюю тещу. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Прибывшие на вызов полицейские выяснили, что мужчина напился и пришел к бывшей жене мириться. Женщина отказывалась возвращаться к экс-супругу, но самостоятельно выпроводить его не могла.

Рязанка обратилась за помощью к матери, которая жила вместе с ней. Та стала отчитывать гостя за неподобающее поведение. Разозлившись, мужчина схватил первый попавшийся под руку предмет — газовый ключ — и пригрозил теще убийством.

В отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.