В Рязанской области мужчину сняли с поезда

Мужчина в пьяном состоянии ехал в поезде «Москва-Самара» и нарушал общественный порядок. Начальник поезда решил отказать ему в проезде. На станции в Сасове нарушителя задержала полиция.

В Рязанской области мужчину сняли с поезда за нарушение общественного порядка. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Мужчина в пьяном состоянии ехал в поезде «Москва-Самара» и нарушал общественный порядок. Начальник поезда решил отказать ему в проезде. На станции в Сасове нарушителя задержала полиция.

После того, как на мужчину оформили материалы, он вышел из дежурной части и направился в зал ожидания вокзала. Там он заметил полицейского, охранявшего вокзальный комплекс и снявшего его с поезда. Мужчина начал нецензурно выражаться в отношении правоохранителя.

После рассмотрения уголовное дело прекратили, так как мужчина извинился перед полицейским и внес благотворительный взнос в размере 25 000 рублей на счет социального учреждения.

Ему назначили штраф в размере восьми тысяч рублей.

Постановление вступило в законную силу.