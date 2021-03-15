В рязанском детсаду две группы закрыли на карантин

В детсаду провели «все необходимые мероприятия, направленные на предотвращение распространения инфекции». Карантин завершился.

С 5 по 10 марта в детском саду №150 две группы закрыли на карантин из-за одного подтвержденного и одного предварительного диагноза «острый гастроэнтероколит». Об этом сообщили в мэрии.

В детсаду провели «все необходимые мероприятия, направленные на предотвращение распространения инфекции».

Карантин завершился.

«По состоянию на 15 марта в детском саду № 150 детей с подтвержденным диагнозом острый гастроэнтероколит нет. Этот вопрос находится на контроле администрации детского сада и управления образования», — отметили в сообщении.