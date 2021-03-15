В Рязани выступит бард Виктор Третьяков

Виктор Третьяков — лауреат премии «Шансон года» и почетный гость Грушинского фестиваля. Многие знают его по ироничной песне «Тюбик», но также в его репетуаре — лиричные, философские и даже остро-социальные песни.

21 марта в Рязани выступит бард, заслуженный артист России Виктор Третьяков — лауреат премии «Шансон года» и почетный гость Грушинского фестиваля. На сцене выступает с 1991 года.

Многие знают его по ироничной песне «Тюбик», но также в его репетуаре — лиричные, философские и даже остро-социальные песни.