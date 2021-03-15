В Рязани выступит бард Виктор Третьяков
Виктор Третьяков — лауреат премии «Шансон года» и почетный гость Грушинского фестиваля. Многие знают его по ироничной песне «Тюбик», но также в его репетуаре — лиричные, философские и даже остро-социальные песни.
21 марта в Рязани выступит бард, заслуженный артист России Виктор Третьяков — лауреат премии «Шансон года» и почетный гость Грушинского фестиваля. На сцене выступает с 1991 года.
Многие знают его по ироничной песне «Тюбик», но также в его репетуаре — лиричные, философские и даже остро-социальные песни.
В Рязани состоится его сольный акустический концерт в честь 60-летия. Он пройдет в кафе-клубе «Старый парк» по адресу Газетный переулок, дом 2. Справки и заказ билетов по телефону: 25-23-20. Также билеты продаются онлайн на сайте