В Рязани отключили воду на семи улицах
Воду отключили до окончания ремонтных работ. Причиной отключения стали аварийно-восстановительные работы.
На семи рязанских улицах отключили воду из-за аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщил
До окончания ремонтных работ воды не будет по адресу:
- улица Бирюзова, дом №13;
До 17:00 воды не будет по адресам:
- улица 3-й проезд Новой, дома №№3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16/6,
- улица Новая, дома №№17/1, 19/2;
- улица 1-я Красная;
- улица 2-я Красная;
- улица Путевая;
- улица Гаражная.