В Рязани отключили воду на семи улицах

Воду отключили до окончания ремонтных работ. Причиной отключения стали аварийно-восстановительные работы.

На семи рязанских улицах отключили воду из-за аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщил сайт мэрии.

До окончания ремонтных работ воды не будет по адресу:

улица Бирюзова, дом №13;

До 17:00 воды не будет по адресам: