\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 15
Втр, 16
-1°
Срд, 17
-1°
ЦБ USD 73.51 0.01 13/03
ЦБ EUR 87.8 0.04 13/03
Нал. USD 72.70 / 73.80 11:50
Нал. EUR 86.90 / 87.60 12:25
Новости
Коронавирус
Публикации
Определились финалисты десятого сезона рязанской НХЛ. Обзор полуфинало...
В первом полуфинальном матче в упорной борьбе рязанский...
2 часа назад
317
В последний путь. Почему по городу невозможно передвигаться на обществ...
Почему рязанцам с каждым годом все труднее передвигатьс...
12 марта 11:50
11
7 796
Обзор четвертьфинальных матчей во второй группе «40+» рязанской НХЛ
Во всех четвертьфинальных встречах выиграли те, кто зан...
10 марта 17:17
4 772
Обзор четвертьфиналов в первой группе «40+» рязанской НХЛ
«Автомобилист» — «ВДВ-Рязань», «Рельеф-Центр» — «Сокол»...
10 марта 17:01
4 713
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани отключили воду на семи улицах
Воду отключили до окончания ремонтных работ. Причиной отключения стали аварийно-восстановительные работы.

На семи рязанских улицах отключили воду из-за аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщил сайт мэрии.

До окончания ремонтных работ воды не будет по адресу:

  • улица Бирюзова, дом №13;

До 17:00 воды не будет по адресам:

  • улица 3-й проезд Новой, дома №№3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16/6,
  • улица Новая, дома №№17/1, 19/2;
  • улица 1-я Красная;
  • улица 2-я Красная;
  • улица Путевая;
  • улица Гаражная.