В Рязани осудили мужчину, который избил и выбросил из окна подругу

Суд учел, что рязанец уже отбывал наказание за причинение тяжкого вреда здоровью своей жене, повлекшее ее смерть. Новое преступление он совершил через непродолжительное время после освобождения.

В Рязани вынесли приговор безработному мужчине, который избил и выбросил из окна подругу. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Инцидент произошел 7 апреля 2020 года. Потерпевшая пришла к знакомой паре — рязанцы проживают на 4 этаже многоквартирного дома №7 по улице Советской Армии.

Компания выпивала. Во время застолья хозяин квартиры посчитал, что гостья его оскорбила. Он ударил девушку кулаком по голове, раздел ее, продолжил избивать ногами и руками по груди и телу. Когда рязанка перестала подавать признаки жизни, мужчина выбросил ее в окно, а следом ее вещи. Потерпевшая скончалась на месте.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК, он частично признал вину. Суд учел, что рязанец уже отбывал наказание за причинение тяжкого вреда здоровью своей жене, повлекшее ее смерть. Новое преступление он совершил через непродолжительное время после освобождения.

Мужчину приговорили к 13 годам заключения в колонии особого режима и дополнительному ограничению свободы на полтора года. Приговор не вступил в законную силу.