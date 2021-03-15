В Рязани наградили победителей областного Первенства по биатлону
11-12 марта на Биатлонном комплексе «Алмаз» прошло Первенство Рязанской области по биатлону среди юношей и девушек 14-15 лет. Участниками соревнований стали 68 человек из Рязани, Владимира, Москвы, Московской области, Касимова.
11-12 марта на Биатлонном комплексе «Алмаз» прошло Первенство Рязанской области по биатлону среди юношей и девушек 14-15 лет. Участниками соревнований стали 68 человек из Рязани, Владимира, Москвы, Московской области, Касимова.
Спортсмены соревновались в дисциплине спринт. Победителями и призерами соревнований стали:
- Юноши 14-15 лет:
- 1 место — Глеб Савонькин, Касимов;
- 2 место — Илья Бельчевский, Рязань;
- 3 место — Александр Гаврилов, Рязань.
- Девушки 14-15 лет:
- 1 место — София Портакало, Рязань;
- 2 место — София Диордиева, Рязань;
- 3 место — Виктория Земскова, Рязань.