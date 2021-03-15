В Рязани наградили победителей областного Первенства по биатлону

11-12 марта на Биатлонном комплексе «Алмаз» прошло Первенство Рязанской области по биатлону среди юношей и девушек 14-15 лет. Участниками соревнований стали 68 человек из Рязани, Владимира, Москвы, Московской области, Касимова.