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В «Рязаньэнерго» подвели итоги работы с потребителями в 2020 году
В январе-декабре в электросетевую компанию обратились 49 434 жителя Рязанской области. 6 580 обращений потребителей — это заявки на оказание дополнительных услуг. На технологическое подключение к электрическим сетям зарегистрировали 3 158 заявок.

В «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» подвели итоги работы с потребителями в 2020 году. В январе-декабре в электросетевую компанию обратились 49 434 жителя Рязанской области. 6 580 обращений потребителей — это заявки на оказание дополнительных услуг. На технологическое подключение к электрическим сетям зарегистрировали 3 158 заявок.

«Специалисты „Рязаньэнерго“ обращают внимание потребителей на то, что очного посещения офисов обслуживания не требуется — все вопросы, связанные с электроснабжением, можно решить в удаленном формате при помощи онлайн-сервисов. Это делает процесс взаимодействия между потребителем и энергокомпанией не только максимально удобным, доступным и комфортным, но и безопасным в сложившейся эпидемиологической обстановке», — напомнили в компании.

Потребители категории — физические лица (бытовые потребители) до 15 кВт включительно и юридические лица до 150 кВт получают все необходимые документы по присоединению к сетям «Рязаньэнерго» в личном кабинете потребителя на сайте ПАО «Россети» «портал-тп.рф».

«Энергетики дистанционно проинформируют потребителей по всем интересующим темам. Помимо сопровождения технологического присоединения и организации коммерческого учета электроэнергии, специалисты „Рязаньэнерго“ качественно выполнят работы по переустройству электросетевых объектов предприятия в интересах потребителей, решат вопросы организации систем уличного освещения, технического обслуживания и ремонта электросетей и энергообъектов заявителей», — говорится в сообщении.

Потребителям предоставляется возможность воспользоваться услугой сопровождения технологического присоединения — подключения энергопринимающих устройств заявителей «под ключ». При выборе этой услуги заявитель получает существенное преимущество: все технические условия качественно выполняются профессионалами.

Подать заявку на оказание услуг в электронном виде можно на сайте ПАО «Россети» «портал-тп.рф». Для круглосуточной связи с потребителями работает Контакт-центр «Россети Центр и Приволжье» по номеру: 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный). По всем вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться и на портал ПАО «Россети» «Светлая страна». Потребители могут направить свое обращение непосредственно в «Рязаньэнерго» на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» через личный кабинет потребителя, по электронной почте на адрес: mail@rz.mrsk-cp.ru или обычной почтой по адресу: 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 12.

Получить информацию о причинах отсутствия электроэнергии и планируемых сроках восстановления электроснабжения можно на сайте компании в разделе «Плановые и аварийные отключения электрической энергии». Можно также узнать о причинах отключений и планируемых сроках восстановления электроснабжения и отправить запрос об отсутствии электроэнергии на сайте компании в разделе «Потребителям — Сообщить об отключении э/э». Ответ с информацией о причинах отключений и планируемых сроках восстановления электроснабжения потребитель получит по электронной почте.