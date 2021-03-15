В «Рязаньэнерго» подвели итоги работы с потребителями в 2020 году

В «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» подвели итоги работы с потребителями в 2020 году. В январе-декабре в электросетевую компанию обратились 49 434 жителя Рязанской области. 6 580 обращений потребителей — это заявки на оказание дополнительных услуг. На технологическое подключение к электрическим сетям зарегистрировали 3 158 заявок.
«Специалисты „Рязаньэнерго“ обращают внимание потребителей на то, что очного посещения офисов обслуживания не требуется — все вопросы, связанные с электроснабжением, можно решить в удаленном формате при помощи онлайн-сервисов. Это делает процесс взаимодействия между потребителем и энергокомпанией не только максимально удобным, доступным и комфортным, но и безопасным в сложившейся эпидемиологической обстановке», — напомнили в компании.
Потребители категории — физические лица (бытовые потребители) до 15 кВт включительно и юридические лица до 150 кВт получают все необходимые документы по присоединению к сетям «Рязаньэнерго» в личном кабинете потребителя на сайте ПАО «Россети» «
«Энергетики дистанционно проинформируют потребителей по всем интересующим темам. Помимо сопровождения технологического присоединения и организации коммерческого учета электроэнергии, специалисты „Рязаньэнерго“ качественно выполнят работы по переустройству электросетевых объектов предприятия в интересах потребителей, решат вопросы организации систем уличного освещения, технического обслуживания и ремонта электросетей и энергообъектов заявителей», — говорится в сообщении.
Потребителям предоставляется возможность воспользоваться услугой сопровождения технологического присоединения — подключения энергопринимающих устройств заявителей «под ключ». При выборе этой услуги заявитель получает существенное преимущество: все технические условия качественно выполняются профессионалами.
Подать заявку на оказание услуг в электронном виде можно на сайте ПАО «Россети» «
Получить информацию о причинах отсутствия электроэнергии и планируемых сроках восстановления электроснабжения можно на