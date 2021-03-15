В России планируют ввести единый оклад для молодых учителей

Предложение прокомментировали в Совфеде. Согласно нему, оклад для молодых педагогов до 35 лет должен составлять 1,5-2 МРОТ в среднем в целом по России.

Заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал предложение о едином окладе для молодых педагогов до 35 лет в размере полутора-двух МРОТ в среднем в целом по России. Об этом передает RT .

Рязанский считает, что зарплата людей «с одной функцией и с одним профессиональным стандартом» должна быть одинаковой по всей стране, а отличаться только по географическим поясам, по которым предусмотрены повышающие коэффициенты.

«Все остальные добавки могут носить индивидуальный характер, связанный с особенностью того или иного учебного учреждения, в котором работает молодой специалист», — отметил сенатор.

Он добавил, что отнес это предложение не только к молодым специалистам, но и к любым другим категориям, в том числе и других бюджетных специальностей.

«Это должно касаться всех категорий, а повышающий коэффициент — это стаж, квалификация, какие-то дополнительные нагрузки типа классного руководства или методического руководства. Все остальные надбавки должны быть оправданы именно дополнительными видами деятельности», — заключил Рязанский.