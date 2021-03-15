\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 15
Втр, 16
Срд, 17
-1°
ЦБ USD 73.23 -0.28 16/03
ЦБ EUR 87.35 -0.45 16/03
Нал. USD 72.70 / 73.80 11:50
Нал. EUR 86.90 / 87.60 12:25
Новости
Коронавирус
Публикации
Определились финалисты десятого сезона рязанской НХЛ. Обзор полуфинало...
В первом полуфинальном матче в упорной борьбе рязанский...
5 часов назад
663
В последний путь. Почему по городу невозможно передвигаться на обществ...
Почему рязанцам с каждым годом все труднее передвигатьс...
12 марта 11:50
11
8 006
Обзор четвертьфинальных матчей во второй группе «40+» рязанской НХЛ
Во всех четвертьфинальных встречах выиграли те, кто зан...
10 марта 17:17
4 942
Обзор четвертьфиналов в первой группе «40+» рязанской НХЛ
«Автомобилист» — «ВДВ-Рязань», «Рельеф-Центр» — «Сокол»...
10 марта 17:01
4 887
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В преддверии паводков в Рязанской области создали специальную дорожную комиссию
Ее члены должны обеспечивать безопасный и бесперебойный проезда по сети федеральных трасс, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

В преддверии паводков в Рязанской области создали специальную дорожную комиссию. Ее члены должны обеспечивать безопасный и бесперебойный проезда по сети федеральных трасс, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

С наступлением устойчивой плюсовой температуры воздуха начнется ежедневный осмотр мостовых сооружений, водопропускных труб, а также участков дорог, расположенных в низинах и рядом с водоемами. Уже сейчас механизированные бригады ведут круглосуточный мониторинг обстановки на трассах, говорится в сообщении.

По предварительному прогнозу, опасных паводковых явлений в регионе не предвидится. Однако на случай возникновения ЧС бригады дорожников готовы к работе.

Узнать о состоянии проезда или обратиться за помощью при возникновения нештатных ситуаций на федеральных трассах можно по круглосуточному телефону диспетчерской службы: +7 (4752) 710432.