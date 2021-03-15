В преддверии паводков в Рязанской области создали специальную дорожную комиссию

Ее члены должны обеспечивать безопасный и бесперебойный проезда по сети федеральных трасс, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

В преддверии паводков в Рязанской области создали специальную дорожную комиссию. Ее члены должны обеспечивать безопасный и бесперебойный проезда по сети федеральных трасс, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

С наступлением устойчивой плюсовой температуры воздуха начнется ежедневный осмотр мостовых сооружений, водопропускных труб, а также участков дорог, расположенных в низинах и рядом с водоемами. Уже сейчас механизированные бригады ведут круглосуточный мониторинг обстановки на трассах, говорится в сообщении.

По предварительному прогнозу, опасных паводковых явлений в регионе не предвидится. Однако на случай возникновения ЧС бригады дорожников готовы к работе.

Узнать о состоянии проезда или обратиться за помощью при возникновения нештатных ситуаций на федеральных трассах можно по круглосуточному телефону диспетчерской службы: +7 (4752) 710432.