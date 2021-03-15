В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за спорт для детей

Одним из авторов инициативы стал член комитета ГД по бюджету и налогам Валерий Скруг. По словам депутата, спортом важно заинтересовать как можно больше людей, в том числе для молодых семей.

В Госдуме предложили распространить социальный налоговый вычет по НДФЛ на несовершеннолетних детей, которые пользуются физкультурно-оздоровительными услугами. Одним из авторов инициативы стал член комитета ГД по бюджету и налогам Валерий Скруг, пишет « Парламентская газета ».

По словам депутата, спортом важно заинтересовать как можно больше людей, в том числе для молодых семей.

Если поправки ко второму чтению законопроекта примут, налогоплательщик сможет получать вычет, если на фитнес или в секции ходят его несовершеннолетние дети.

При этом компании или индивидуальные предприниматели, с помощью которых человек занимается спортом, должны быть включены в перечень физкультурно-спортивных организаций, сформированный на соответствующий налоговый период. Этот список составляет Минспорт.