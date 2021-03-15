Убивший знакомого рязанец избежал тюрьмы

Мужчина два раза ударил кулаками собутыльника в голову. Пьяный рязанец упал и ударился о землю. Спустя две недели он скончался в ОКБ.

Рязанец избежал тюрьмы за причинение смерти знакомому по неосторожности. Об этом пишет « МК в Рязани » со ссылкой на собственный источник.

Летом 2020 года в одном из дворов на улице Фирсова недалеко от отделения полиции компания пила спиртное на лавочке. Около 22 часов осталось двое собутыльников, остальные ушли домой. Между мужчинами произошел конфликт, во время которого потерпевший со спины ударил приятеля стеклянной бутылкой по голове.

В ответ мужчина два раза ударил кулаками собутыльника в голову. Пьяный рязанец упал и ударился о землю. Спустя две недели он скончался в ОКБ.

Суд прекратил уголовное дело в отношении рязанца по ходатайству потерпевшей стороны. Обвиняемый возместил причиненный вред, потерпевшая сторона претензий к нему не имеет.