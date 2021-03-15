Суд вынес приговор судмедэксперту по делу о «пьяном мальчике»

Мужчину признали виновным в халатности. В Генпрокуратуре уточнили, что суд назначил ему шесть месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% зарплаты.

Суд Уржумского района Кировской области вынес приговор судмедэксперту Сергею Насонову, который нашел алкоголь в крови шестилетнего ребенка, погибшего в ДТП. Об этом передает РИА Новости.

Мужчину признали виновным в халатности.

В Генпрокуратуре уточнили, что суд назначил ему шесть месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% зарплаты.

Приговор в силу не вступил.

ДТП произошло 13 июля 2019 года в селе Буйское Уржумского района. Мальчик на велосипеде выехал на главную дорогу и попал под колеса автомобиля, за рулем которого находился 45-летний полицейский. Пострадавшего не удалось спасти.

Экспертиза показала, что в организме ребенка оказалось 0,51 промилле. С данными не согласились родные ребенка. Позже следствие выяснило, что эксперт нарушил правила и провел экспертизу спустя двое суток. При этом он не изъял все необходимые биологические материалы.

Эксперт признал, что мальчик был трезв, а ошибка произошла из-за неправильного хранения крови в морге — пробирки с биоматериалами держали в помещении без холодильных камер.