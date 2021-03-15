\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 16
-1°
Срд, 17
-1°
Чтв, 18
-2°
ЦБ USD 73.23 -0.28 16/03
ЦБ EUR 87.35 -0.45 16/03
Нал. USD 72.60 / 73.80 11:03
Нал. EUR 86.90 / 87.85 12:25
Новости
Коронавирус
Публикации
Определились финалисты десятого сезона рязанской НХЛ. Обзор полуфинало...
В первом полуфинальном матче в упорной борьбе рязанский...
Вчера 11:47
1 157
В последний путь. Почему по городу невозможно передвигаться на обществ...
Почему рязанцам с каждым годом все труднее передвигатьс...
12 марта 11:50
11
8 282
Обзор четвертьфинальных матчей во второй группе «40+» рязанской НХЛ
Во всех четвертьфинальных встречах выиграли те, кто зан...
10 марта 17:17
5 163
Обзор четвертьфиналов в первой группе «40+» рязанской НХЛ
«Автомобилист» — «ВДВ-Рязань», «Рельеф-Центр» — «Сокол»...
10 марта 17:01
5 115
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Суд вынес приговор судмедэксперту по делу о «пьяном мальчике»
Мужчину признали виновным в халатности. В Генпрокуратуре уточнили, что суд назначил ему шесть месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% зарплаты.

Суд Уржумского района Кировской области вынес приговор судмедэксперту Сергею Насонову, который нашел алкоголь в крови шестилетнего ребенка, погибшего в ДТП. Об этом передает РИА Новости.

Мужчину признали виновным в халатности.

В Генпрокуратуре уточнили, что суд назначил ему шесть месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% зарплаты.

Приговор в силу не вступил.

ДТП произошло 13 июля 2019 года в селе Буйское Уржумского района. Мальчик на велосипеде выехал на главную дорогу и попал под колеса автомобиля, за рулем которого находился 45-летний полицейский. Пострадавшего не удалось спасти.

Экспертиза показала, что в организме ребенка оказалось 0,51 промилле. С данными не согласились родные ребенка. Позже следствие выяснило, что эксперт нарушил правила и провел экспертизу спустя двое суток. При этом он не изъял все необходимые биологические материалы.

Эксперт признал, что мальчик был трезв, а ошибка произошла из-за неправильного хранения крови в морге — пробирки с биоматериалами держали в помещении без холодильных камер.