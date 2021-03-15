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Стали известны подробности ДТП с автобусом под Рязанью
ДТП произошло 15 марта примерно в 12:10 на 2-м километре от дороги «Спас-Клепики — Рязань», на подъезде к Ласкову. Водитель съехал с дороги. Пострадала 81-летняя пассажирка.

За рулем автобуса «ПАЗ», попавшего в ДТП под Рязанью, был 44-летний рязанец. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло 15 марта примерно в 12:10 на 2-м километре от дороги «Спас-Клепики — Рязань», на подъезде к Ласкову.

Водитель съехал с дороги. Пострадала 81-летняя пассажирка. Проводится проверка.