Стали известны подробности ДТП с автобусом под Рязанью

ДТП произошло 15 марта примерно в 12:10 на 2-м километре от дороги «Спас-Клепики — Рязань», на подъезде к Ласкову. Водитель съехал с дороги. Пострадала 81-летняя пассажирка.

За рулем автобуса «ПАЗ», попавшего в ДТП под Рязанью, был 44-летний рязанец. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло 15 марта примерно в 12:10 на 2-м километре от дороги «Спас-Клепики — Рязань», на подъезде к Ласкову.

Водитель съехал с дороги. Пострадала 81-летняя пассажирка. Проводится проверка.