Смертельные ДТП и встреча ретропоезда в Рязани. Главные новости выходных, 13-14 марта

В минувшие выходные произошло много событий. Главным внезапно оказалось прибытие ретропоезда, увидеть который смогли не все желающие. Вспомним важные новости этих дней.

В минувшие выходные произошло много событий. Главным внезапно оказалось прибытие ретропоезда, увидеть который смогли не все желающие. Вспомним важные новости этих дней.

Смертельные аварии

На Южной окружной дороге в субботу, 13 марта, произошло смертельное ДТП. За рулем ВАЗ был 23-летний рязанец, он не справился с управлением. Машина опрокинулась, погиб 27-летний пассажир. Выяснилось , что у водителя не было «прав». Видео с места аварии опубликовали в соцсетях.

Также в субботу на трассе М5 в Рязани произошло серьезное ДТП. Видео с места аварии прислали очевидцы, в полиции рассказали подробности. 26-летний рязанец за рулем автомобиля Chery A-15 не справился с управлением и столкнулся с ВАЗ-2107. За рулем «семерки» был 49-летний водитель, он погиб.

Прибытие ретропоезда

В субботу, 13 марта, стало известно, что на вокзал «Рязань-1» в 13:00 прибудет ретропоезд на паровозной тяге с туристами из Москвы. Однако рязанцы, многие из которых пришли вместе с детьми, не дождались паровоза, так как он прибыл раньше — около 11:00.

В экскурсионной компании объяснили изменение расписания состава. Рязанцы все же смогли увидеть и сфотографировать ретропоезд вечером. Состав прибыл на станцию «Рязань-1» около 18:00.

Во время встречи ретропоезда на вокзале произошел инцидент. Полицейский вытолкнул женщину с ребенком на безопасное расстояние от мчавшегося состава.

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