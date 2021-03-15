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Скончался руководитель скопинского театра песни «Шанс» Сергей Митрохин
Работе в «Шансе» Митрохин посвятил 20 лет. Воспитанники музыканта, в числе которых две его дочери, не раз становились призерами и победителей конкурсов и фестивалей разного уровня.

В воскресенье, 14 марта, скончался автор песен и руководитель скопинского вокального ансамбля «Шанс» Сергей Митрохин. Об этом сообщили в официальной группе коллектива «ВКонтакте».

Работе в «Шансе» Митрохин посвятил 20 лет. Воспитанники музыканта, в числе которых две его дочери, не раз становились призерами и победителей конкурсов и фестивалей разного уровня.

«Если он видел талант, то всеми силами помогал ему зазвучать во весь голос. А еще он умел объединять, создавать коллективы… Репетиции, концерты, гастроли, конкурсы — другой жизни он не знал, не желал, не понимал… Эта утрата для Скопина невосполнима», — говорится в сообщении.

Прощание с Сергеем Митрохиным состоится 16 марта, место и время станет известно позже.