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Скончался родоначальник автоспорта Рязанской области Аркадий Дадаев
Дадаев стоял у истоков развития автоспорта в Союзе: организовывал гонки в Татарстане, Узбекистане, Армении, Молдове, Беларуси, Туркмении. В Рязани автогонки при участии Дадаева впервые прошли в 1959 году.

В понедельник, 15 марта, скончался родоначальник автомобильного спорта Рязанской области, один из основоположников отечественного автокросса, судья Всесоюзной категории, заслуженный тренер РСФСР Аркадий Николаевич Дадаев. Об этом сообщили в региональном минспорте.

Дадаев стоял у истоков развития автоспорта в Союзе: организовывал гонки в Татарстане, Узбекистане, Армении, Молдове, Беларуси, Туркмении. В Рязани автогонки при участии Дадаева впервые прошли в 1959 году.

После этого многие годы в Рязани проводились автокроссы в день города и в день Победы.

Аркадий Николаевич был родоначальником гонок в Рязани и бессменным организатором самого популярного среди советских спортсменов автокросса «День Победы». Являясь тренером сборных РСФСР по автокроссу и автомногоборью и используя богатый опыт судьи Всесоюзной категории, Дадаев объездил весь СССР, помогая организовывать гонки самого высокого ранга во многих союзных республиках. В последние двадцать с лишним лет делом жизни Аркадия Николаевича стало становление и развитие автомобильного спорта в Татарстане. Прощание состоится в среду, 17 марта, в 11:00 на Скорбященском кладбище в Рязани.