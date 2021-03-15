Синоптики прогнозируют «температурные качели» в Рязанской области

В Рязанской области прогнозируются перепады температура в среднем на 10 градусов. 16-17 марта воздух будет остывать до -6, -7 градусов, днем — прогреваться до +3, +4 градусов.

В большинстве регионов ЦФО синоптики прогнозируют колебания температура от +3, +5 градусов днем до -4, -7 градусов ночью. Об этом передает ТАСС .

В Рязанской области прогнозируются перепады температура в среднем на 10 градусов. 16-17 марта воздух будет остывать до -6, -7 градусов, днем — прогреваться до +3, +4 градусов.

Подобная погода ожидается и в других регионах.

«17 марта будет облачно, ночью небольшой снег, днем небольшие осадки — мокрый снег, дождь, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -1, -6 градусов, днем — до -5 градусов», — отметили в ЦГМС по Владимирской области.