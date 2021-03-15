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Синоптики назвали сроки наступления потепления в Центральной России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал ТАСС, когда в Центральной России потеплеет.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал ТАСС, когда в Центральной России потеплеет.

По его словам, весенняя погода с устойчивой температурой +15, +18 градусов может установиться через 1-1,5 месяца.

«Статистика показывает, и климат к этому располагает, что весна приходит медленно. Нам нужно привыкнуть, что живем мы не в субтропиках, поэтому тепла нужно ждать гораздо позже», — отметил Вильфанд.