Синоптики назвали сроки наступления потепления в Центральной России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал ТАСС, когда в Центральной России потеплеет.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал ТАСС , когда в Центральной России потеплеет.

По его словам, весенняя погода с устойчивой температурой +15, +18 градусов может установиться через 1-1,5 месяца.

«Статистика показывает, и климат к этому располагает, что весна приходит медленно. Нам нужно привыкнуть, что живем мы не в субтропиках, поэтому тепла нужно ждать гораздо позже», — отметил Вильфанд.