Синоптики назвали сроки наступления потепления в Центральной России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал ТАСС, когда в Центральной России потеплеет.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал
По его словам, весенняя погода с устойчивой температурой +15, +18 градусов может установиться через 1-1,5 месяца.
«Статистика показывает, и климат к этому располагает, что весна приходит медленно. Нам нужно привыкнуть, что живем мы не в субтропиках, поэтому тепла нужно ждать гораздо позже», — отметил Вильфанд.