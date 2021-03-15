Рязанка Марина Воробьева завоевала «бронзу» открытого Кубка Азии по дзюдо

С 13 по 14 марта в городе Актау прошел открытый Кубок Азии по дзюдо среди мужчин и женщин, посвященный памяти Турара Жолдыбаева. Участниками турнира стали более 200 спортсменов из 8 стран.

С 13 по 14 марта в городе Актау прошел открытый Кубок Азии по дзюдо среди мужчин и женщин, посвященный памяти Турара Жолдыбаева. Участниками турнира стали более 200 спортсменов из 8 стран.

По итогам соревнований мастер спорта России Марина Воробьева в составе сборной команды России завоевала бронзовую награду в весовой категории до 48 кг.

Это первый международный старт среди взрослых, в котором она приняла участие. Воробьева является спортсменом-инструктором Центра спортивной подготовки и тренируется в СШОР «Комета» под руководством Сергея Бодько.