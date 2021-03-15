Рязанцу с аппендицитом пять дней отказывали в операции

29-летнему рязанцу с аппендицитом пять дней отказывали в госпитализации. Об этом РЗН. инфо рассказала его жена Людмила Дмитриенко.

29-летнему рязанцу с аппендицитом пять дней отказывали в госпитализации. Об этом РЗН. инфо рассказала его жена Людмила Дмитриенко.

По словам женщины, все началось с того, что у ее мужа поднялось давление, подскочила температура до 40 градусов и началась сильная рвота. Людмила вызвала скорую помощь, она приехала только спустя полтора часа.

«Приехали, осмотрели, сделали укол и уехали. Однако спустя пару часов состояние у Ильи ухудшилось. Мы снова вызвали скорую, приехала она уже через два часа. Сотрудники нахамили нам, сказали, что мы их дергаем понапрасну, ведь никто не помирает, и ушли», — вспоминает рязанка.

На следующий день рязанцу в третий раз вызвали скорую. Его супруга добавила, что приехавший врач констатировал — у мужчины ОРВИ, и отказался везти его в больницу.

«Отвозить Илью в ОКБ не хотели, согласились только после скандала. В больнице ему в „красной зоне“ сделали КТ. Подумали, может быть, коронавирус, однако опасения врачей не подтвердились и нас развернули домой», — продолжила Людмила.

На поправку ее муж не шел, поэтому его решили отвезти в платную клинику и сдать анализы еще раз. По словам рязанки, там специалисты сразу диагностировали аппендицит и направили в ОКБ на срочную операцию.

Женщина отметила, что врач в ОКБ, осмотрев пациента, посчитал, что у него кишечное заболевание, и выдал направление сразу к нескольким врачам.

«Сказали, может быть, заболевание кишечника и прочие инфекционные. Про аппендицит ни слова не было. Мы отправились к инфекционисту, он покрутил у виска и сказал, что у Ильи точно аппендицит. Мы снова вернулись в ОКБ, там уже другой врач нас осмотрел и подтвердил диагноз. Он позвонил прошлому специалисту и накричал на него, мол, что из-за неверного определения мужчина мог умереть… В итоге мужу провели операцию, сейчас все хорошо», — рассказала Людмила.

Женщина отметила, что теперь намерена писать жалобу в минздрав.