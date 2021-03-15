Рязанцу назначили реальный срок за неуплату алиментов

Мужчину осудили в ноябре 2020 года по части 1 статьи 157 УК РФ («Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей») к восьми месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу 29 ноября 2020 года.

В Сасовском районном суде осужденному заменили исправительные работы на реальный срок из-за уклонения от отбывания наказания. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчину осудили в ноябре 2020 года по части 1 статьи 157 УК РФ («Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей») к восьми месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу 29 ноября 2020 года.

11 января 2021 года осужденного поставили на учет в Сасовском филиале уголовно- исполнительной инспекции УФСИН России по Рязанской области. В этот же день ему выдано предписание о явке для отбывания наказания в ООО «Заречное».Также его вызвали в инспекцию на 18 января 2021. Осужденный не являлся в указанную организацию для трудоустройства, даже после предупреждения о возможности замены исправительных работ на более строгое наказание.

Осужденный не явился по вызову в инспекцию 18 января 2021, а также 26 января 2021 года без уважительных причин.

Суд постановил заменить неотбытое наказание в виде восьми месяцев исправительных работ лишением свободы на срок 80 дней, то есть два месяца двадцать дней с отбыванием наказания в колонии-поселении.