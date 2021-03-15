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«Рязаньгоргаз» подключил более семи тысяч новых потребителей
В 2020 году «Рязаньгоргаз» ввел в эксплуатацию более 27 км газопроводов.

В 2020 году «Рязаньгоргаз» ввел в эксплуатацию более 27 км газопроводов. На территории Рязани специалисты газифицировали 7,2 тысячи абонентов в индивидуальных и многоквартирных жилых домах, рассказали в компании.

Также газовики подключили к газораспределительным сетям 12 котельных различной мощности, 66 объектов промышленной и коммунально-бытовой сферы, в число которых вошли учреждения здравоохранения, спорта и образования.

«В 2020 году, несмотря на пандемию и связанные с ней различные ограничения, компания успешно выполнила свои обязательства перед заказчиками, что позволило подключить к системам газоснабжения тысячи новых потребителей», — отметил заместитель генерального директора — главный инженер компании «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.

По его словам, уровень технически возможной газификации Рязани составляет 100 процентов. Учитывая это, «Рязаньгоргаз» ставит своими задачами не только создание новых сетей, но и увеличение пропускной способности существующих, а также постоянная реализация комплекса мер, направленных на обеспечение безопасного газоснабжения потребителей.