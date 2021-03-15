Роспотребнадзор создал тест для определения количества коронавируса

В Роспотребнадзоре создали первый тест, который позволяет выявлять не только факт наличия коронавируса, но и его количество. Об этом «
По ее словам, такие сведения позволят получить новую информацию о степени заразности инфицированного, прогнозировать тяжесть и продолжительность его заболевания, контролировать эффективность лечения.
С помощью нового набора реагентов количество вируса можно определить в любых биологических материалах человека: мазках из носо- и ротоглотки, мокроте, фекалиях, плазме крови и других образцах.
Разработка находится на стадии регистрации для получения бессрочного свидетельства в России. Отмечается, что себестоимость теста — «на уровне стандартной ПЦР с детекцией в режиме реального времени».
Кроме того, новый набор можно использовать для обследования окружающей среды на наличие вируса, например, поверхностей, которых касался зараженный.