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Роспотребнадзор создал тест для определения количества коронавируса
С помощью нового набора реагентов количество вируса можно определить в любых биологических материалах человека. Кроме того, набор можно использовать для обследования окружающей среды на наличие вируса, например, поверхностей, которых касался зараженный.

В Роспотребнадзоре создали первый тест, который позволяет выявлять не только факт наличия коронавируса, но и его количество. Об этом «Известиям» рассказала руководитель научной группы разработки новых методов диагностики ОРЗ Светлана Яцышина.

По ее словам, такие сведения позволят получить новую информацию о степени заразности инфицированного, прогнозировать тяжесть и продолжительность его заболевания, контролировать эффективность лечения.

С помощью нового набора реагентов количество вируса можно определить в любых биологических материалах человека: мазках из носо- и ротоглотки, мокроте, фекалиях, плазме крови и других образцах.

Разработка находится на стадии регистрации для получения бессрочного свидетельства в России. Отмечается, что себестоимость теста — «на уровне стандартной ПЦР с детекцией в режиме реального времени».

Кроме того, новый набор можно использовать для обследования окружающей среды на наличие вируса, например, поверхностей, которых касался зараженный.