Полиция показала фото с места смертельного ДТП на Южной окружной

Примерно в 18:45 на 188 км трассы М-5 23-летний водитель ВАЗ-2112 без «прав» не справившись с управлением и врезался в столб, машина перевернулась.

Полиция показала фото с места смертельного ДТП на Южной окружной, которое произошло вечером в субботу, 13 марта.

Примерно в 18:45 на 188 км трассы М-5 23-летний водитель ВАЗ-2112 без «прав» не справившись с управлением и врезался в столб, машина перевернулась.

В результате погиб 28-летний пассажир, водителю и еще одному 28-летнему пассажиру потребовалась медпомощь.