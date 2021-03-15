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Пользователей WhatsApp предупредили об отключении
В случае отказа от принятия условий, пользователь не сможет получить доступ к полной функциональности приложения. В приложении предупредили, что можно будет принимать звонки и уведомления «в течение короткого времени», но нельзя будет читать и отправлять сообщения.

В приложении WhatsApp появились уведомления о новых правилах пользования и политике конфиденциальности. Об этом передает РИА Новости.

В случае отказа от принятия условий, пользователь не сможет получить доступ к полной функциональности приложения.

В приложении предупредили, что можно будет принимать звонки и уведомления «в течение короткого времени», но нельзя будет читать и отправлять сообщения.

WhatsApp предлагает согласиться с обновлениями для дальнейшего использования.

Ранее мессенджер сообщил, что будет передавать личную информацию корпорации Facebook. В компании пояснили, что личные разговоры останутся под защитой сквозного шифрования, чтобы ни WhatsApp, ни Facebook не могли видеть личные сообщения.