Пользователей WhatsApp предупредили об отключении
В случае отказа от принятия условий, пользователь не сможет получить доступ к полной функциональности приложения. В приложении предупредили, что можно будет принимать звонки и уведомления «в течение короткого времени», но нельзя будет читать и отправлять сообщения.
В приложении WhatsApp появились уведомления о новых правилах пользования и политике конфиденциальности. Об этом передает
В случае отказа от принятия условий, пользователь не сможет получить доступ к полной функциональности приложения.
В приложении предупредили, что можно будет принимать звонки и уведомления «в течение короткого времени», но нельзя будет читать и отправлять сообщения.
WhatsApp предлагает согласиться с обновлениями для дальнейшего использования.
Ранее мессенджер сообщил, что будет передавать личную информацию корпорации Facebook. В компании пояснили, что личные разговоры останутся под защитой сквозного шифрования, чтобы ни WhatsApp, ни Facebook не могли видеть личные сообщения.