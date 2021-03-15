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Определились победители областных соревнования по легкой атлетике, посвященных памяти Павла Чехова
Участниками турнира стали около 170 легкоатлетов 2006 — 2007 годов рождения из Рязани, Касимова, Скопина, Елатьмы, Моршанска, Луховиц, Коломны, Новомосковска, Коломемского, Кораблина, Воскресенска.

В манеже «Юность» 13-14 марта прошли IX открытые областные соревнования по легкой атлетике, посвященные памяти заслуженного работника физкультуры и спорта РСФСР Павла Чехова. Участниками турнира стали около 170 легкоатлетов 2006 — 2007 годов рождения из Рязани, Касимова, Скопина, Елатьмы, Моршанска, Луховиц, Коломны, Новомосковска, Коломемского, Кораблина, Воскресенска.

Победителями стартов оказались:

  • бег 60 метров — Кирилл Астахов (Рязань, СШОР «Юность»), Валерия Родионова (Московская область);
  • бег 200 метров — Егор Гайдеров, Елена Честных (оба — Скопин, СШ «Старт»);
  • бег 400 метров — Егор Гайдеров (Скопин, СШ «Старт»), Дарья Середавкина (Московская область);
  • бег 800 метров — Роман Редько, Татьяна Пшеничникова (оба — СШОР «Юность»);
  • бег 1500 метров — Иван Анискин (Кораблино), Софья Терехина (Коломна);
  • бег 3000 метров — Иван Ивашков (Касимов), Софья Терехина (Коломна);
  • прыжки в длину — Андрей Сильнов, Варвара Гусева (оба — СШОР «Юность»);
  • прыжки в высоту — Егор Балашов (Воскресенск), Елизавета Сачкова (СШОР «Юность»);
  • тройной прыжок — Евгений Морозов (СШОР «Юность»), Виктория Федотова (Коломна);
  • толкание ядра — Дмитрий Жульков (Рязань, СШОР ЦСК), Алиса Махмутова (Воскресенск).

В эстафете 4×200 метров первенствовала первая команда девушек Московской области и квартет юношей рязанской СШОР «Юность».