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Объявлен список номинантов на «Оскар»
Больше всего номинаций в ключевых категориях у картин «Земля кочевников», «Манк», «Минари», «Отец». Российская картина «Дорогие товарищи!» не вошла в категорию «Лучший фильм на иностранном языке».

Оглашен финальный список номинантов на «Оскар». Больше всего номинаций в ключевых категориях у картин «Земля кочевников», «Манк», «Минари», «Отец», передает РИА Новости.

На «Лучший фильм» номинированы картины «Земля кочевников», «Отец», «Минари», «Манк», «Девушка, подающая надежды», «Суд над чикагской семеркой», «Иуда и черный мессия» и «Звук металла».

За лучшую режиссуру номинированы фильмы авторы фильмов «Земля кочевников» (Хлои Чжао), «Девушка, подающая надежды» (Эмиральд Феннел), «Еще по одной» (Томас Винтерберг), «Манк» (Дэвид Финчер) и «Минари» (Ли Айзек Чун).

На лучшего актера номинированы Риз Ахмед («Звук металла»), Энтони Хопкинс («Отец»), Гари Олдман («Манк»), Стивен Ян («Минари»). Также в категории посмертно представлен Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»).

За звание лучшей актрисы поборется Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»), Фрэнсис МакДорманд («Земля кочевников»), Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»), Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»), Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей»).

В категории «Лучший фильм на иностранном языке» представлены фильмы «Еще по одной» Томаса Винтерберга, «Лучшая пора» Цзен Госян, «Коллектив» Александра Нанэу, драма «Человек, который продал свою кожу» Каутер Бен Ханья и «Куда ты идешь, Аида?» Ясмилы Жбанич. Российская картина «Дорогие товарищи!» не вошла в категорию.

В категории «Лучший анимационный фильм» представлены «Душа», «Путешествие на Луну», «Вперед», «Барашек Шон: Фермагеддон» и «Легенда о волках».