Названы призеры зимнего областного фестиваля комплекса ГТО среди всех категорий населения

С 13 по 14 марта в Сасове прошел Зимний областной фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения, 3-й региональный этап.
Участниками соревнований стали семь команд-победителей зональных этапов — свыше 50 спортсменов, представляющих города и районы Рязанской области.
Победителей и призеров личного зачета определяли на каждой возрастной ступени комплекса ГТО по наибольшей сумме набранных очков во всех видах программы фестиваля. Командное первенство определялось по сумме очков набранных всеми участниками команды.
По результатам двух дней состязаний призовые места в итоговом протоколе распределились следующим образом:
В командном зачете среди городов и районов:
- 1 место — Сасово;
- 2 место — Касимовский район;
- 3 место — Ряжский район.
Победителями и призерами личного первенства стали:
- 3 ступень (девушки 11-12 лет)
- 1 место — Дещикина Алина (Шацкий район);
- 2 место — Закурдаева Варвара (Ряжский район);
- 3 место — Кудрявцева Арина (Ряжский район).
- 3 ступень (юноши 11-12 лет)
- 1 место — Родин Глеб (Касимовский район);
- 2 место — Докторов Иван (Сасово);
- 3 место — Василенко Владислав (Ряжский район).
- 4 ступень (девушки 13-15 лет)
- 1 место — Федотова Валерия (Сасово);
- 2 место — Симукова Варвара (Касимовский район);
- 3 место — Амосова Александра (Рязань).
- 4 ступень (юноши 13-15 лет)
- 1 место — Васильев Даниил (Ряжский район);
- 2 место — Савельев Никита (Михайловский район);
- 3 место — Растащенов Дмитрий (Скопин).
- 5 ступень (девушки 16-17 лет)
- 1 место — Крючкова Любовь (Шацкий район).
- 5 ступень (юноши 16-17 лет)
- 1 место — Лысяков Иван (Касимовский район);
- 2 место — Жулин Игорь (Сасово);
- 3 место — Терехин Станислав (Ряжский район).
- 6 ступень (женщины 18-29 лет)
- 1 место — Огнева Светлана (Касимовский район).
- 6 ступень (мужчины 18-29 лет)
- 1 место — Рыбкин Алексей (Сасово);
- 2 место — Полубинский Владимир (Ряжский район);
- 3 место — Михеев Николай (Скопин).
- 7 ступень (женщины 30-39 лет)
- 1 место — Васькина Дарья (Сасово);
- 2 место — Бочкова Екатерина (Шацкий район);
- 3 место — Переплетова Анастасия (Скопин).
- 7 ступень (мужчины 30-39 лет)
- 1 место — Савонькин Константин (Касимовский район);
- 2 место — Федулов Александр (Рязань);
- 3 место — Соломатин Сергей (Ряжский район).
- 8 ступень (женщины 40-49 лет)
- 1 место — Савина Елена (Ряжский район);
- 2 место — Исаева Альбина (Шацкий район).
- 8 ступень (мужчины 40-49 лет)
- 1 место — Прокофьев Владимир (Сасово);
- 2 место — Быльцов Вячеслав (Касимовский район);
- 3 место — Фомкин Александр (Скопин).
- 9 ступень (женщины 50-59 лет)
- 1 место — Кузина Ирина (Скопин).
- 9 ступень (мужчины 50-59 лет)
- 1 место — Бородачев Александр (Касимовский район);
- 2 место — Козлов Виктор (Рязань);
- 3 место — Кречков Владимир (Сасово).
- 10 ступень (женщины 60-69 лет)
- 1 место — Пыхтина Татьяна (Рязань).
- 10 ступень (мужчины 60-69 лет)
- 1 место — Пузаков Петр (Шацкий район);
- 2 место — Шелухин Валерий (Ряжский район);
- 3 место — Давыдов Юрий (Сасово).