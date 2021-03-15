Названы призеры зимнего областного фестиваля комплекса ГТО среди всех категорий населения

Участниками соревнований стали семь команд-победителей зональных этапов — свыше 50 спортсменов, представляющих города и районы Рязанской области.

С 13 по 14 марта в Сасове прошел Зимний областной фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения, 3-й региональный этап.

Участниками соревнований стали семь команд-победителей зональных этапов — свыше 50 спортсменов, представляющих города и районы Рязанской области.

Победителей и призеров личного зачета определяли на каждой возрастной ступени комплекса ГТО по наибольшей сумме набранных очков во всех видах программы фестиваля. Командное первенство определялось по сумме очков набранных всеми участниками команды.

По результатам двух дней состязаний призовые места в итоговом протоколе распределились следующим образом:

В командном зачете среди городов и районов:

1 место — Сасово;

2 место — Касимовский район;

3 место — Ряжский район.

Победителями и призерами личного первенства стали: