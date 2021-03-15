Любимов открыл самый крупный детский сад в Рязани

Детский сад смогут посещать 290 детей, в том числе двухлетнего возраста. Помимо помещений для групп там предусмотрены залы для занятий физкультурой и музыкой, студия изобразительного искусства, зимний сад, кабинеты психолога и логопеда, сенсорная комната, медицинский и прачечный блоки, современный пищеблок. У детского сада благоустроили территорию с прогулочными верандами, игровым и спортивным оснащением.

В понедельник, 15 марта, губернатор Николай Любимов побывал на открытии детского сада №38 в Песочне. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Детский сад смогут посещать 290 детей, в том числе двухлетнего возраста. Помимо помещений для групп там предусмотрены залы для занятий физкультурой и музыкой, студия изобразительного искусства, зимний сад, кабинеты психолога и логопеда, сенсорная комната, медицинский и прачечный блоки, современный пищеблок. У детского сада благоустроили территорию с прогулочными верандами, игровым и спортивным оснащением. Отмечается, что в учреждении проработали вопросы доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Строительство детского сада было необходимо в микрорайоне ДПР 7, поскольку здесь активно возводятся жилые дома, а значит много молодежи и семей с детьми. Уверен, что родители будут за них спокойны. Учреждение замечательное, хорошо оборудовано. Здесь прекрасные комфортные бытовые условия и талантливые педагоги. Есть все, что нужно для развития и получения качественного дошкольного образования», — отметил Николай Любимов.

Глава региона поздравил работников ДОУ и родителей с открытием нового учреждения. Его построили благодаря реализации профильного национального проекта. Стоимость составила больше 232 млн рублей, включая оборудование, большая часть из которых выделена из федерального бюджета.

«Хочу выразить большую благодарность председателю Комитета по бюджету и налогам Государственной думы РФ Андрею Макарову за поддержку в решении этого важного для рязанцев вопроса. Просьба о строительстве ДОУ прозвучала на личном приеме граждан. Андрей Михайлович всячески помогал региону в этом отношении, как и в реализации многих других социально значимых проектов», — подчеркнул Николай Любимов.

По словам губернатора, в течение последних трех лет в регионе удалось создать около 2,5 тысяч дополнительных мест, в том числе для детей ясельного возраста. В области построили 25 новых объектов, среди которых 17 пристроек к ДОУ, 3 детских сада-яслей и пять детсадов в Рязани, Рязанском и Рыбновском районах, других муниципальных образованиях. В этом году в регионе появится еще около 1000 дополнительных мест для дошкольников.

«Президентом России Владимиром Путиным дано поручение — обеспечить всех детей местами в дошкольных образовательных учреждениях. Мы активно работаем над его реализацией», — сказал губернатор. Глава региона передал в подарок новому детскому саду телевизор.