Гендиректор «Россети Центр» проверил работу «Тверьэнерго»

Игорь Маковский провел Штаб «Россети Центр» в Тверской области по повышению надежности электросетевого комплекса региона.

Игорь Маковский провел Штаб «Россети Центр» в Тверской области по повышению надежности электросетевого комплекса региона. Генеральный директор совместно с руководящим составом Общества проинспектировал состояние производственных объектов районов электрических сетей «Тверьэнерго», а также реализацию мероприятий по повышению надежности сетевого комплекса филиала.

Глава энергокомпании посетил Рамешковский район электрических сетей, где проверил условия работы и отдыха персонала, обеспечение автомобильной и специальной техникой, средствами связи, ведение документации и после лично оценил ход работ по приведению к нормативному состоянию объектов электросетевого хозяйства на линиях электропередачи сети 6-10 кВ.

В регионе продолжает действовать усиленная группировка сил и средств «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в составе 413 бригад, 2097 человек и 733 единиц техники. Энергетики проводят расчистку просек, вырубку угрожающих работе линий электропередачи деревьев, замену опор, проводов и оборудования энергообьектов.

В ходе заседания Штаба в Твери Игорь Маковский сделал акцент на четкое соблюдение сроков реализации мероприятий и процедуры приема выполненных работ.

«Необходимо строго придерживаться приоритета при проведении работ — это расчистка просек и вырубка деревьев, угрожающих падением на линии электропередачи, а также ремонт опор и линий в труднодоступных местах. Все выявленные нарушения и результаты работ бригад на том или ином участке должны быть строго задокументированы и сопровождаться фотоотчетом», — отметил генеральный директор «Россети Центр».

Также на Штабе обсудили вопросы по реорганизации оперативно-технологического управления филиала, повышению эффективности системы учета электроэнергии и борьбы с потерями, применению распредавтоматизации и повышению эффективности управления автотранспортным хозяйством. Особое внимание уделили мотивации и социально-бытовым вопросам персонала, который задействован в реализации мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса Тверской области.