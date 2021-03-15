Еще 59 рязанцев заразились коронавирусом

Общее число заражений достигло 25 402. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области зарегистрировали еще 59 случаев коронавируса. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщили в федеральном оперштабе.

Общее число заражений достигло 25 402. За сутки вылечились 46 пациентов, всего 23 505. За время пандемии умерли 329 человек, за сутки смертей не зарегистрировали.

В России за сутки выявили 9 437 случаев заражения, всего 4 400 045. За сутки выздоровели 8 447 пациентов, всего 4 003 576. Скончались 404 человек, всего 92 494.