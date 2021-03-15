«Детей заперли в доме». Рязанец рассказал о спасении подростков из горящего здания под Скопином

Во время происшествия внутри находились дети. Владимир Новиков сумел спасти подростков еще до приезда пожарных. Мужчина рассказал РЗН. инфо о произошедшем в тот день.

В четверг, 11 марта, в Скопинском районе в поселке Павелец-1 загорелся частный дом. Во время происшествия внутри находились дети. Владимир Новиков сумел спасти подростков еще до приезда пожарных. Мужчина рассказал РЗН. инфо о произошедшем в тот день. По словам Владимира, он вместе со своими коллегами по работе проезжал мимо частного дома и увидел, что в здании дымится крыша. В этот момент к нему подбежал мужчина и в панике рассказал, что в доме заперты дети. Выяснилось, что из-за морозов подростки не пошли в школу: их отец ушел на работу, а мать находилась в больнице. С восьмилетним братом осталась только старшая сестра. «Я сразу кинулся их спасать. Калитка была закрыта, поэтому я перепрыгнул через забор, подбежал к дому и выбил окно. В доме я увидел мальчика и девочку в пижамах. Видно они встали несколько минут назад и находились в шоковом состоянии, потому что не понимали, что происходит и дергали закрытую дверь. Я спросил, есть ли у них запасной выход через задний двор, они кивнули и побежали к нему», — рассказал Владимир. Мужчина отметил, что к тому времени жилье уже вовсю полыхало. Обогнув дом, Владимир схватил детей и перекинул их через высокий забор. Он хотел спасти и машину, припаркованную во дворе, прежде чем она взорвется, но не вышло. Ворота забора заледенели. «Ребят взяла соседка, которая жила через дорогу. Там они с ужасом наблюдали, как догорает их дом. Когда приехала бригада пожарных (примерно через полчаса), здание уже полностью сгорело», — заключил мужчина. Сам Владимир не считает свой поступок героическим. Он заявил, что сделал то, что должен был. Мужчина уверен, что так на его месте поступил бы любой. Сейчас семья погорельцев живет у соседей. Жители поселка объявили сбор вещей и средств для них. Причина возгорания пока так и неизвестна, но есть версия, что возгорание произошло из-за проводки.