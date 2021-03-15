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В Рязанской области продолжился спад заболеваемости ОРВИ
С 8 по 14 февраля показатели заболеваемости ОРВИ по области оказались ниже пороговых значений на 13,1%. Заболеваемость по Рязани осталась на уровне эпидемического порога.

В Рязанской области продолжился спад заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

С 8 по 14 марта показатели заболеваемости ОРВИ по области оказались ниже пороговых значений на 13,1%. Заболеваемость по Рязани осталась на уровне эпидемического порога. В структуре заболевших дети до 14 лет составили 57,6%.

Случаи гриппа не регистрировались.