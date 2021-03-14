Зюганов предложил «подозрительно богатым» платить повышенный налог

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов осудил предложение Минтруда ограничить выплаты «подозрительно бедным» семьям, а также семьям без легальных доходов. Вместо этого он предложил ввести повышенный налог для состоятельных россиян, расходы которых не соответствуют официальным доходам.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов осудил предложение Минтруда ограничить выплаты «подозрительно бедным» семьям, а также семьям без легальных доходов. Вместо этого он предложил ввести повышенный налог для состоятельных россиян, расходы которых не соответствуют официальным доходам. Об этом Зюганов написал в Telegram .

«Минтруд предложил ограничить выплаты пособий нуждающимся семьям с детьми от трех до семи лет. По мнению чиновников, необходимо отказать в помощи „подозрительно бедным семьям“. Предлагаю для начала ввести повышенный налог на „подозрительно богатых“», — говорится в тексте.

По мнению политика, одновременно следует ратифицировать ст. 20 Конвенции ООН по противодействию коррупции, так как она устанавливает требование соответствия доходов и расходов «бюрократического сословия».

Напомним, в России предложили лишать пособий те семьи, которые бедны только по документам. Автором инициативы выступил Минтруд.