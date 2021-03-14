Зюганов предложил «подозрительно богатым» платить повышенный налог

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов осудил предложение Минтруда ограничить выплаты «подозрительно бедным» семьям, а также семьям без легальных доходов. Вместо этого он предложил ввести повышенный налог для состоятельных россиян, расходы которых не соответствуют официальным доходам. Об этом Зюганов написал в
«Минтруд предложил ограничить выплаты пособий нуждающимся семьям с детьми от трех до семи лет. По мнению чиновников, необходимо отказать в помощи „подозрительно бедным семьям“. Предлагаю для начала ввести повышенный налог на „подозрительно богатых“», — говорится в тексте.
По мнению политика, одновременно следует ратифицировать ст. 20 Конвенции ООН по противодействию коррупции, так как она устанавливает требование соответствия доходов и расходов «бюрократического сословия».
Напомним, в России предложили лишать пособий те семьи, которые бедны только по документам. Автором инициативы выступил Минтруд.