Жителей Рязанской области предупредили о сильном ветре

Жителей Рязанской области предупредили о сильном ветре. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

Жителей Рязанской области предупредили о сильном ветре. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

До конца суток 14 марта, ночью и днем 15 марта на территории региона сохранится усиление ветра порывами до 12-17 м/с.

На дорогах местами гололедица.

«Уважаемые рязанцы! Соблюдайте простые правила безопасности: не стойте под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничьте время нахождения на улице», — говорится в сообщении.