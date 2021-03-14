Женщина и ребенок едва не попали под поезд во время съемки паровоза в Рязани

Во время встречи ретропоезда на вокзале Рязань-1 произошел инцидент. Полицейский успел вытолкнуть женщину с ребенком на безопасное расстояние от мчавшегося состава.