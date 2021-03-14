\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 14
Пнд, 15
Втр, 16
ЦБ USD 73.51 0.01 13/03
ЦБ EUR 87.8 0.04 13/03
Нал. USD 72.95 / 74.25 13:48
Нал. EUR 87.35 / 88.30 16:54
Новости
Коронавирус
Публикации
В последний путь. Почему по городу невозможно передвигаться на обществ...
Почему рязанцам с каждым годом все труднее передвигатьс...
12 марта 2021 11:50
9
6 555
Обзор четвертьфинальных матчей во второй группе «40+» рязанской НХЛ
Во всех четвертьфинальных встречах выиграли те, кто зан...
10 марта 17:17
3 747
Обзор четвертьфиналов в первой группе «40+» рязанской НХЛ
«Автомобилист» — «ВДВ-Рязань», «Рельеф-Центр» — «Сокол»...
10 марта 17:01
3 684
Нашла коса на камень. Кому достанется здание школы № 6?
Полгода назад началось судебное разбирательство между Р...
7 марта 16:13
8 476
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Женщина и ребенок едва не попали под поезд во время съемки паровоза в Рязани
Во время встречи ретропоезда на вокзале Рязань-1 произошел инцидент. Полицейский успел вытолкнуть женщину с ребенком на безопасное расстояние от мчавшегося состава.

Во время встречи ретропоезда на вокзале Рязань-1 произошел инцидент. Полицейский вытолкнул женщину с ребенком на безопасное расстояние от мчавшегося состава. Об этом сообщает «КП-Рязань» со ссылкой на очевидцев.

«Если бы не полиция, которая следила за порядком на перроне, точно бы кто-нибудь попал под проходящий по соседнему пути поезд. Ретропоезд стоял на втором пути, и люди выходили на рельсы, чтобы сфотографироваться перед головой поезда, на фоне красной звезды, но полиция их отгоняла. В какой-то момент женщина с ребенком все-таки выскочила на рельсы, а по первому пути шел другой поезд: женщина заметалась с испугу и уже собралась с ребенком через рельсы первого пути бежать, но полицейский ее буквально вытолкнул в другую сторону», — рассказал очевидец.

Напомним, рязанцы смогли сфотографировать ретропоезд вечером в субботу, 13 марта. Состав прибыл на станцию Рязань-1 около 18:00.

В компании «Ретропоезд» объяснили изменение расписания состава.