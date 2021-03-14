Женщина и ребенок едва не попали под поезд во время съемки паровоза в Рязани

Во время встречи ретропоезда на вокзале Рязань-1 произошел инцидент. Полицейский вытолкнул женщину с ребенком на безопасное расстояние от мчавшегося состава. Об этом
«Если бы не полиция, которая следила за порядком на перроне, точно бы кто-нибудь попал под проходящий по соседнему пути поезд. Ретропоезд стоял на втором пути, и люди выходили на рельсы, чтобы сфотографироваться перед головой поезда, на фоне красной звезды, но полиция их отгоняла. В какой-то момент женщина с ребенком все-таки выскочила на рельсы, а по первому пути шел другой поезд: женщина заметалась с испугу и уже собралась с ребенком через рельсы первого пути бежать, но полицейский ее буквально вытолкнул в другую сторону», — рассказал очевидец.
Напомним, рязанцы смогли сфотографировать ретропоезд вечером в субботу, 13 марта. Состав прибыл на станцию Рязань-1 около 18:00.
В компании «Ретропоезд» объяснили изменение расписания состава.