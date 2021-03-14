В Рыбном протаранили четыре припаркованных автомобиля

В Рыбном неизвестный водитель протаранил четыре автомобиля. Машины были припаркованы на улице Большой. О происшествии стало известно из соцсетей в воскресенье, 14 марта.

В Рыбном неизвестный протаранил четыре автомобиля. Машины припаркованы на улице Большой. О происшествии сообщили в соцсетях в воскресенье, 14 марта.

По предварительной информации, инцидент произошел ночью, а виновник скрылся.

«Возможно, хозяева еще даже не в курсе. Сообщите, соседи», — написал автор поста.

Официальной информации о произошедшем пока нет.