В Рязанской области выявили еще 60 заразившихся коронавирусом

По данным федерального оперштаба на утро воскресенья, 14 марта, в Рязанской области зафиксировали 60 новых случаев заражения СOVID-19.

По данным федерального оперштаба на утро воскресенья, 14 марта, в Рязанской области зафиксировали 60 новых случаев заражения СOVID-19.

Всего за время пандемии заболели 25 343 жителя области.

За сутки зафиксировали три смерти от коронавируса, всего за пандемию скончались 329 человек.

Выздоровел еще 51 рязанец, всего — 23 459.