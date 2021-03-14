В Рязанской области изменился период подачи сведений для соцвыплат

В Рязанской области изменился период подачи сведений для получения соцвыплат. Рязанцы должны предоставлять сведения о доходах семьи за последние три календарных месяца, предшествующих шести календарным месяцам перед месяцем подачи заявления.

С 13 марта изменился период предоставления сведений о доходах для получения социальных выплат в Рязанской области. Об этом сообщается на сайте минтруда и соцзащиты населения региона.

Рязанцы должны предоставлять сведения о доходах семьи за последние три календарных месяца, предшествующих шести календарным месяцам перед месяцем подачи заявления.

Изменения актуальны для получателей ежемесячного пособия беременным, единовременного пособия в связи с рождением ребенка, ежемесячного пособия на ребенка, отдельных мер соцподдержки многодетных семей и ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей.

Также сведения о доходах заявителя и членов его семьи исключили из перечня обязательных документов при обращении в органы соцзащиты за предоставлением этих выплат.

Информацию органы социзащиты должны будут запрашивать самостоятельно.