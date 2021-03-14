В Рязанской области 15 марта пройдет небольшой снег
В Рязанской области 15 марта пройдет небольшой снег. Температура воздуха в регионе составит ночью −5…0 градусов, днем +1…+6 градус.
В Рязанской области в понедельник, 15 марта, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки — снег, мокрый снег, дождь. Температура воздуха по области составит ночью −5…0 градусов, днем +1…+6 градус,
Прогнозируют облачную погоду с прояснениями. На дорогах местами гололедица.
Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.