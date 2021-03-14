В России прививку от коронавируса сделали почти 7 млн человек

В России прививку от коронавируса сделали почти 7 млн человек. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Сейчас жителей прививают вакциной «Спутник V».

Вакцину от коронавируса «Спутник V» получили уже более 7 млн человек. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает «Интерфакс».

С 18 января в РФ по поручению президента началась массовая вакцинация от коронавируса. Сейчас прививают вакциной «Спутник V», разработанной в центре имени Гамалеи. Вакцина зарегистрирована уже в 50 странах.

Вскоре, уже в марте, станет доступна вторая вакцина — «ЭпиВакКорона», к концу месяца — третий российский препарат «КовиВак».

Голикова также ранее заявила, что в 2021 году в РФ планируется провакцинировать от коронавируса 60% населения. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что завершение вакцинации в России с достижением планируемого уровня коллективного иммунитета возможно к концу июля.

Напомним, ранее глава центра Гамалеи рассказал, кому нельзя делать прививку от коронавируса.