\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 14
Пнд, 15
Втр, 16
ЦБ USD 73.51 0.01 13/03
ЦБ EUR 87.8 0.04 13/03
Нал. USD 72.95 / 74.25 13:48
Нал. EUR 87.35 / 88.30 16:54
Новости
Коронавирус
Публикации
В последний путь. Почему по городу невозможно передвигаться на обществ...
Почему рязанцам с каждым годом все труднее передвигатьс...
12 марта 2021 11:50
9
6 555
Обзор четвертьфинальных матчей во второй группе «40+» рязанской НХЛ
Во всех четвертьфинальных встречах выиграли те, кто зан...
10 марта 17:17
3 747
Обзор четвертьфиналов в первой группе «40+» рязанской НХЛ
«Автомобилист» — «ВДВ-Рязань», «Рельеф-Центр» — «Сокол»...
10 марта 17:01
3 684
Нашла коса на камень. Кому достанется здание школы № 6?
Полгода назад началось судебное разбирательство между Р...
7 марта 16:13
8 476
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В России прививку от коронавируса сделали почти 7 млн человек
В России прививку от коронавируса сделали почти 7 млн человек. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Сейчас жителей прививают вакциной «Спутник V».

Вакцину от коронавируса «Спутник V» получили уже более 7 млн человек. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает «Интерфакс».

С 18 января в РФ по поручению президента началась массовая вакцинация от коронавируса. Сейчас прививают вакциной «Спутник V», разработанной в центре имени Гамалеи. Вакцина зарегистрирована уже в 50 странах.

Вскоре, уже в марте, станет доступна вторая вакцина — «ЭпиВакКорона», к концу месяца — третий российский препарат «КовиВак».

Голикова также ранее заявила, что в 2021 году в РФ планируется провакцинировать от коронавируса 60% населения. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что завершение вакцинации в России с достижением планируемого уровня коллективного иммунитета возможно к концу июля.

Напомним, ранее глава центра Гамалеи рассказал, кому нельзя делать прививку от коронавируса.