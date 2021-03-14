В Москве школьница разбилась насмерть из-за собак

В Москве школьница выпала из окна и разбилась насмерть из-за собак. По предварительной версии, от страха девочка забралась на подоконник, но не удержалась и упала вниз.

В ночь на воскресенье, 14 марта, в Западном округе Москвы при невыясненных обстоятельствах погибла 14-летняя школьница. Она осталась одна в квартире друга, а через какое-то время девочку нашли мертвой. Об это сообщает «МК».

Взрослых дома не было: родители мальчика ушли на суточное дежурство. Их 15-летний сын последние сутки провел с подругой, которая пришла в гости еще 12 марта, пояснив, что поругалась с родителями. В субботу парню нужно было выгулять двух собак — стаффордширских терьеров. Затем ребята посмотрели фильм, и около 23:20 девочка легла спать. Ее приятель решил отправиться на прогулку с двумя другими подругами. Школьница осталась в чужой квартире одна.

После 1:00 жильцов дома разбудили крики и злобный лай собак. Одна из соседок увидела, что девочка сидит на подоконнике, свесив ноги вниз, а за спиной лают псы. Она вызвала полицию. К их приезду девочка лежала на козырьке подъезда. В квартире были раскиданы вещи, собаки бегали по кровати, на подоконнике остались пятна крови.

По словам школьника, девочка отличалась резкой сменой настроения, он не исключил, что она могла закричать на собак и спровоцировать их. На руках погибшей нашли следы, похожие на укусы. По предварительной версии, от страха школьница забралась на подоконник, но не удержалась и упала вниз.

Будет проведена проверка. Предстоит выяснить, действительно ли в момент смерти девочки ее друга не было дома.