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В Гидрометцентре рассказали, каким будет половодье в Рязанской области
Метеорологи предполагают, что уровень воды в половодье в Рязанской области не достигнет опасных отметок. Вскрытие и весенний ледоход покрова в бассейне Средней Оки ожидается на несколько дней позже нормы.

Метеорологи предполагают, что уровень воды в половодье в Рязанской области не достигнет опасных отметок, сообщается на сайте Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Вскрытие и весенний ледоход покрова в бассейне Средней Оки ожидается на несколько дней позже нормы: в Рязани — в начале апреля, в Касимове — во второй декаде апреля.

Наивысшие уровни воды весеннего половодья на Оке у Рязани, в Спасском и других районах ожидаются чуть выше среднемноголетних значений. Однако пока предполагается, что вода не достигнет опасных отметок. На притоках Оки максимальные уровни предполагаются до 1,7 м выше нормы.

В Рязани прогнозируют уровень Оки около 5 м от нуля графика — опасной отметкой официально установлен уровень 6,5 м. Возможно затопление поймы местами на глубину до 2,5 м. В последний раз пойма заливалась в 2018 году.

Выйдет вода Оки на пойму и в Спасском и других районах, у Касимова с затоплением ее на 1,5-2 м.

При выпадении обильных ливней в период формирования пика половодья уровень воды может превысить прогнозируемый до 1 м.

В составе Рязанского ЦГМС 17 гидропостов на 9 реках, из них 6 постов — на Оке. На Мокше, Пре, Проне — по 2 поста. Пять постов автоматизированы. Будет поступать информация и с соседних областей выше по течению Оки.

Рязанские гидропосты подготовлены к весеннему половодью. В период активной фазы половодья в Рязанском гидрометцентре будет ежедневно дежурить инженер-гидролог.