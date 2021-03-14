В Ермишинском районе пожар оставил без крова семью из четырех человек

В Ермишинском районе пожар оставил без крова семью из четырех человек. Жилой дом сгорел в субботу, 13 марта, в селе Нарма.

В Ермишинском районе пожар оставил без крова семью из четырех человек. Жилой дом сгорел в субботу, 13 марта, в селе Нарма, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Пожар начался в 18:54. В тушении были задействованы две пожарные машины.

Сильный ветер не дал возможности отстоять жилой дом и хозяйственные постройки. Без крова осталась семья из четырех человек.

Предположительно, возгорание произошло на чердаке бани, совмещенной с домом. Причины возгорания пока неизвестны.