В Ермишинском районе пожар оставил без крова семью из четырех человек
В Ермишинском районе пожар оставил без крова семью из четырех человек. Жилой дом сгорел в субботу, 13 марта, в селе Нарма.
В Ермишинском районе пожар оставил без крова семью из четырех человек. Жилой дом сгорел в субботу, 13 марта, в селе Нарма,
Пожар начался в 18:54. В тушении были задействованы две пожарные машины.
Сильный ветер не дал возможности отстоять жилой дом и хозяйственные постройки. Без крова осталась семья из четырех человек.
Предположительно, возгорание произошло на чердаке бани, совмещенной с домом. Причины возгорания пока неизвестны.